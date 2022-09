Solo estuvo tres días en París, pero conoció al amor de su vida en el metro

“Cuando conocí a Andye, me sentí en paz, en sintonía con todos los elementos de la naturaleza”, dice Steven. “Pero cuando quise proponerle matrimonio, sentí una oleada de sentimientos diferentes. Me preguntaba qué haría si ella decía que no y, al mismo tiempo, me emocionaba la idea de que aceptara ser mi esposa. Estaba nervioso y temblaba por dentro”.

“En ese momento me dije: ‘Si no hago que funcione, me voy a arrepentir el resto de mi vida'”, dice.

“Solo recuerdo que estaba menos atento, muy distante. Y le dije: ‘Mira, si no te interesa esto, terminemos. No voy a perseguirte. Te quiero. Pero no me gustan las relaciones unilaterales. Me gustaría que esto fuera recíproco. Y como no lo es, me retiro de la ecuación”.

