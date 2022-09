Los países con la gasolina más cara y más barata de América Latina

Con un litro a casi US$ 2, Uruguay encabeza la lista de los países de la región con la gasolina más cara. Le siguen Belice (US$ 1,77) y Chile (US$ 1,562).

(CNN Español) — El precio medio de la gasolina a nivel mundial es de US$ 1,34 por litro, según el sitio Global Petrol Prices. La situación de la mayoría de países de América Latina, no obstante, está lejos de la media: en Venezuela, el país con la gasolina más barata, el litro asciende a US$ 0,022. En el otro extremo está Uruguay con un litro a casi US$ 2.

