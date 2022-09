Carlos Alcaraz venció a Frances Tiafoe y alcanza la final del US Open

Si Alcaraz gana, se convertirá en el No. 1 del mundo más joven. Si asciende a la cima, empataría a Carlos Moya, Andre Agassi y Pete Sampras en los saltos más grandes al No. 1 del mundo (desde el No. 4).

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.