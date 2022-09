Los médicos de la reina Isabel II están preocupados por su salud y recomendaron supervisión, dice el Palacio de Buckingham

macamilarincon

(CNN) –– El Palacio de Buckingham informó este jueves que los médicos de la reina Isabel II están preocupados por su salud y que recomendaron la supervisión médica.

La vida de la reina Isabel II en datos

“Después de una evaluación adicional esta mañana, los médicos de la reina están preocupados por la salud de Su Majestad y han recomendado que permanezca bajo supervisión médica”, se lee en un comunicado.

El Palacio de Buckingham agregó que “la reina permanece tranquila y en el castillo de Balmoral”, en Escocia.

La familia real empieza a viajar a Balmoral

El príncipe Carlos y Camila viajaron a Balmoral, informó Clarence House este jueves. Carlos es el hijo mayor de la reina Isabel y el heredero al trono.

¿Cómo y cuándo llegó la reina Isabel II al trono? ¿Qué edad tenía?

También el príncipe William, duque de Cambridge y nieto de la monarca, se está trasladando al castillo en Escocia, según dio a conocer el Palacio de Kesington.

Una fuente real le dijo a CNN este jueves que otro de los hijos de la reina Isabel, Eduardo, está en camino hacia Balmoral, mientras que la princesa Ana, única hija de la monarca, ya se encuentra allí. El príncipe Andrés, duque de York, también se dirige al castillo, de acuerdo a una fuente cercana al monarca.

Otra fuente real mencionó previamente que a los miembros inmediatos de la familia de la reina ya se les informó sobre las preocupaciones por su salud. Y desestimó los rumores de que la monarca haya sufrido una caída.

Durante varios meses, la salud de Isabel II, de 96 años, ha generado preocupaciones. La monarca se ausentó de varios eventos durante la celebración de su Jubileo de Platino, por los 70 años de su reinado, en junio pasado. En ese momento, el Palacio de Buckingham dijo que la reina experimentó “ciertas molestias” durante el primer día de las celebraciones y que no asistiría al evento principal del segundo día.

“La reina disfrutó mucho el desfile de cumpleaños y el desfile aéreo, pero experimentó algunas molestias”, informó el Palacio de Buckingham en un comunicado de ese momento.

En años anteriores, la monarca rara vez cancelaba compromisos en el último minuto. Pero su edad avanzada le ha dificultado trabajar en el horario repleto, lleno de compromisos y citas oficiales, que ha definido la mayor parte de su reinado.

1 de 49 | La reina Isabel II es la monarca con más tiempo en el trono en la historia británica. Eddie Mulholland/WPA Pool/Getty Images 2 de 49 | Isabel nació el 21 de abril de 1926 en Londres. PA Images/Getty Images 3 de 49 | La princesa Isabel posa para una foto en su casa en Londres, en 1928. Hulton-Deutsch Collection/Corbis/Getty Images 4 de 49 | Desde la izquierda: la princesa Isabel, el rey Jorge VI, la reina Isabel y la princesa Margaret en el balcón del palacio de Buckingham, en 1939. Len Puttnam/AP 5 de 49 | Isabel monta a caballo en Windsor, Inglaterra, in 1940. Lisa Sheridan/Studio Lisa/Getty Images 6 de 49 | Isabel, de 14 años (derecha) se sienta junto a su hermana para una transmisión de radio, el 13 de octubre de 1940. AP 7 de 49 | La princesa Isabel saluda a un militar el 29 de mayo de 1942. AP 8 de 49 | Isabel (derecha) y la princesa Margaret en vestidos de verano en 1942. Lisa Sheridan/Studio Lisa/Getty Images 9 de 49 | La princesa Isabel en el parque nacional Natal de Sudáfrica, el 21 de abril de 1947. Era su cumpleaños 21. Eddie Worth/AP 10 de 49 | El 20 de noviembre de 1947, Isabel se casó con el príncipe Felipe. PhotoQuest/Getty Images 11 de 49 | La princesa Isabel llega a un banquete de Estado en Londres, en marzo de 1950. AP 12 de 49 | Isabel asciende al trono en febrero de 1952, tras la muerte de su padre. AFP/Getty Images 13 de 49 | Desde la izquierda: la princesa Margaret, la reina Isabel II y la reina madre en 1958. Fox Photos/Hulton Royals Collection/Getty Images 14 de 49 | La reina Isabel II con su hijo mayor, el príncipe Carlos, en 1969. Carlos es el siguiente en la línea al trono. Hulton Archive/Getty Images 15 de 49 | El príncipe Carlos se ajusta su corona durante la ceremonia de investidura como príncipe de Gales, en 1969. Anwar Hussein/WireImage/Getty Images 16 de 49 | La reina y el príncipe Felipe saludan desde un avión poco antes de de despegar de Tokio en mayo de 1975. Sadayuki Mikami/AP 17 de 49 | La reina se hace un retrato por su cumpleaños 50 en el castillo de Windsor, el 21 de abril de 1976. (Keystone-France/Gamma-Keystone/Getty Images) 18 de 49 | La reina durante una gira por Nueva Zelandia en 1977. Serge Lemoine/Getty Images 19 de 49 | La reina, de pie junto al príncipe Carlos mientras este besa a su nueva esposa, la princesa DIana, el 29 de julio de 1981. Tim Graham/Getty Images 20 de 49 | Isabel toma fotos de su esposo durante un espectáculo ecuestre en Windsor, en mayo de 1982. Tim Graham/Getty Images 21 de 49 | Isabel conduce un Land Rover en Windsor, en mayo de 1992. Anwar Hussein/Getty Images 22 de 49 | La reina Isabel II y el príncipe Felipe observan los tributos florales para la princesa Diana, tras su trágica muerte en 1997. Pool/AP 23 de 49 | La reina dirige un mensaje al país la noche previa a los funerales de la princesa Diana, en 1997. Peter Marlow/Magnum Photos 24 de 49 | El príncipe Carlos mira a su madre tras su boda con Camilla, duquesa de Cornwall, en abril de 2005. Toby Melville/AP 25 de 49 | La reina (segunda desde la derecha), saluda a la multitud desde el balcón del palacio de Buckingham, el 29 de abril de 2011. Su nieto, el príncipe Guillermo (tercero desde la izquierda) se acababa de casar con Catalina Middleton. James Devaney/FilmMagic/Getty Images 26 de 49 | La firma de la reina en un libro de visitas en Irlanda. Irish Government/Pool/Getty Images 27 de 49 | El museo Madame Tussauds de Londres revela la figura de cera de la reina en mayo de 2012. Fred Duval/Getty Images 28 de 49 | El príncipe Carlos besa la mano de su madre durante el concierto del jubileo de diamantes, por el 60 aniversario del reinado de Isabel II, en junio de 2012. Leon Neal/AFP/Getty Images 29 de 49 | La reina en una imagen de 2012. Alastair Grant/AP 30 de 49 | Un niño en Belfast, Irlanda del Norte, se toma un selfi frente a la reina, en junio de 2014. Peter Macdiarmid/Getty Images 31 de 49 | La reina en el castillo de Edimburgo, en julio de 2014. 32 de 49 | La reina espera para dar su discurso durante la apertura del parlamento en mayo de 2015. Arthur Edwards/Pool/Getty Images 33 de 49 | Isabel escucha a su nieto, el príncipe Jorge, afuera de la iglesia donde la hermana de Jorge, Carlota, fue bautizada en julio de 2015. Carlota y Jorge son hijos del príncipe Guillermo y Catalina. 34 de 49 | La reina y el príncipe Felipe durante el cumpleaños 90 de Isabel II, en 2016. Arthur Edwards/Pool/Getty Images 35 de 49 | Isabel habla con Evie Mills, de 14 años, quien resultó herida en un concierto de Ariana Grande en Manchester en 2017. Peter Byrne/Pool/Getty Images 36 de 49 | La reina en el palacio de Buckingham tras grabar su mensaje de Navidad en 2017. John Stillwell/Pool/Getty 37 de 49 | La reina llega a la boda de su nieto, el príncipe Enrique y Meghan Markle, en mayo de 2018. Gareth Fuller/WPA Pool/Getty Images 38 de 49 | La reina se ríe junto a Meghan, duquesa de Sussex, durante un evento en junio de 2018. Jeff J Mitchell/Getty Images 39 de 49 | La reina y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inspecciona una guardia de honor durante la visita de Trump al castillo de Windsor, en julio de 2018. Matt Dunham/WPA Pool/Getty Images 40 de 49 | La reina Isabel se sienta sola durante el funeral del príncipe Felipe –fallecido el 9 de abril de 2021– en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor el 17 de abril. 41 de 49 | La reina Isabel abre el Parlamento en mayo de 2021. Fue su primer compromiso importante desde la muerte de su esposo. Chris Jackson / Pool / AFP / Getty Images 42 de 49 | La reina recibe una rosa del duque de Edimburgo a manos de Keith Weed, presidente de la Royal Horticultural Society, en junio de 2021. La rosa recién criada fue nombrada oficialmente en honor al príncipe Felipe. Steve Parsons / AP 43 de 49 | La reina Isabel se reúne con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, en el Gran Corredor del Castillo de Windsor en junio de 2021. Steve Parsons / WPA Pool / Getty Images 44 de 49 | La reina conduce su Range Rover mientras asiste al Royal Windsor Horse Show en Windsor, Inglaterra, en julio de 2021. Max Mumby / Indigo / Getty Images 45 de 49 | La reina y el primer ministro británico, Boris Johnson, a la izquierda, saludan a los invitados durante una recepción para líderes de negocios e inversiones internacionales en el Castillo de Windsor para conmemorar la Cumbre de Inversión Global el 19 de octubre. Alastair Grant/Pool/Getty Images 46 de 49 | La reina corta un pastel para celebrar el inicio de su Jubileo de Platino en febrero de 2022. Han pasado 70 años desde que la monarca asumió el trono en 1952. Joe Giddens/WPA Pool/Getty Images 47 de 49 | La reina se reúne con el contraalmirante James Macleod, el secretario saliente de los Servicios de Defensa, y con el sucesor de Macleod, el mayor general Eldon Millar, en el Castillo de Windsor en febrero de 2022. Fue unos días antes de que el Palacio de Buckingham anunciara que la reina dio positivo por covid-19. Steve Parsons/WPA Pool/Getty Images 48 de 49 | La reina compra un boleto de tren mientras asiste a la ceremonia de apertura de la tan esperada línea Elizabeth en la estación de Paddington en el oeste de Londres en mayo de 2022. Recientemente había estado sufriendo problemas de movilidad y canceló varias apariciones. Toby Melville/Reuters 49 de 49 | La reina posa para su retrato oficial del Jubileo de Platino en el Castillo de Windsor en mayo de 2022. Es la primera soberana británica en celebrar un Jubileo de Platino: 70 años en el trono. Ranald Mackechnie/Camera Press/Royal House

A medida que ha ido envejeciendo, la reina ha reducido su número de compromisos para centrarse en deberes constitucionales fundamentales como cabeza de la Iglesia de Inglaterra y jefa de Estado, como la apertura de parlamentos y audiencias con el primer ministro y los nuevos embajadores en el Reino Unido. Comenzó a usar un bastón en público el año pasado.

En 2021, los funcionarios del palacio actuaron rápidamente para aliviar las preocupaciones sobre la salud de la monarca cuando canceló un viaje a Irlanda del Norte. Los temores se calmaron de inmediato cuando una fuente cercana al palacio le dijo a CNN que estaba de “buen ánimo”, pero luego se supo que había pasado la noche en el hospital por lo que un portavoz del palacio llamó “investigaciones preliminares”.

Reacciones a las noticias sobre la salud de la reina

Liz Truss, la primera ministra del Reino Unido que asumió el cargo apenas el martes, reaccionó a la noticia sobre la salud de la reina Isabel en su cuenta de Twitter. “Todo el país estará profundamente preocupado por las noticias del Palacio de Buckingham… Mis pensamientos, y los pensamientos de las personas en todo el Reino Unido, están con Su Majestad la reina y su familia en este momento”, escribió.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime. My thoughts – and the thoughts of people across our United Kingdom – are with Her Majesty The Queen and her family at this time. — Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022

Por su parte, el arzobispo de Canterbury escribió en Twitter que sus oraciones y las de las personas de la Iglesia de Inglaterra y la nación están con la reina. “Que la presencia de Dios fortalezca y consuele a Su Majestad, a su familia y a quienes la cuidan en Balmoral”, añadió

My prayers, and the prayers of people across the @churchofengland and the nation, are with Her Majesty The Queen today. May God’s presence strengthen and comfort Her Majesty, her family, and those who are caring for her at Balmoral. — Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) September 8, 2022

