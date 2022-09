¿Quién es Brendan Fraser? Aquí algunos datos del protagonista de “The Whale”

Tras estudiar en el Cornish College of the Arts (en Seattle), consiguió un papel menor como marinero en la película “Dogfight” (1991). Consiguió papeles más relevantes en las películas “Encino Man” (1992) y “School Ties” (1992). Tras algunos años de papeles secundarios, consiguió su primer rol protagonista en la comedia “George of the Jungle” (1997). Después de este papel, recibió elogios de la crítica por su rol dramático en la película “Gods and Monsters” (1998). Es ampliamente conocido por su papel de Rick O’Connell en “The Mummy” (1999) Recibió varias nominaciones por “The Mummy”, entre ellas la de mejor actor en los Premios Saturn. Tiene créditos como actor en 77 producciones, desde películas y series hasta doblajes y videojuegos. La mayoría de los premios que ha ganado Fraser en el mundo del cine son por la película “Crash” (2004). Estos galardones han sido por el mejor reparto en conjunto (es decir, no individuales). En “The Whale”, Fraser comparte protagonismo con la actriz Sadie Sink, conocida por su papel de Max en la exitosa serie “Stranger Things”. (Sink interpreta a Ellie, la hija de Charlie en “The Whale”). Fraser tiene papeles en filmes próximos a salir, como en “Killers of the Flower Moon”, nueva película de Martin Scorsese que se estrena en 2023 y donde interpretará a W.S. Hamilton.

