Se mudó a EE.UU. con grandes sueños y conoció a un novio en Craigslist. Después desapareció

“Ella era mi única hija. La mimé y ella se aprovechó de eso”, afirmó. “Ella no me había presentado a Nathan, eso es lo que me mata”.

“Mis hijos no entienden por qué la tía no los llama, cómo desapareció”, dijo Abatey. “A veces me la imagino cruzando la puerta y diciendo: ‘¿Por qué buscas a una mujer adulta como yo?’ A medida que pasan los días y no pasa nada, no sabemos qué hacer”.

