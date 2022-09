¿Qué es el linfoma no Hodgkin, la enfermedad que padece Jane Fonda?

Otros dos síntomas posibles son el dolor en el tórax, huesos o abdomen y la presencia de un sarpullido o de picazón en la piel. En su publicación, Fonda explicó que ya comenzó un tratamiento de quimioterapia. Esta es una de las posibilidades de acción frente al linfoma no Hodgkin, que también se trata según el caso con radioterapia, inmunoterapia, cirugía, trasplante de células madre, terapia antibiótica, entre otras. Uno de los factores que influyen en la decisión de tratamiento es si se trata de un linfoma de crecimiento lento o rápido. En el primer caso, según el Instituto Nacional del Cáncer, el linfoma tiende a extenderse de manera lento y los síntomas son pocos mientras que en el contrario los signos y síntomas pueden ser graves. Fonda se refirió al tratamiento en su publicación. “Este es un cáncer muy tratable. El 80% de las personas sobreviven, así que me siento muy afortunada”, escribió. Y luego habló sobre el acceso a la salud en Estados Unidos: “También tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, que soy privilegiada en esto. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiados no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo y esto no está bien”.

