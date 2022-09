El equipo de lanzamiento de Artemis I está preparado para otro “intento” este sábado

El equipo tiene previsto comenzar la purga antes en la cuenta regresiva de lo que ocurrió el lunes. La cuenta regresiva para el lanzamiento se reanudará el sábado a las 4:37 a.m. ET durante una demora planificada. En ese momento, los administradores de la misión recibirán un informe meteorológico y decidirán si el equipo debe proceder a cargar el propulsor en el cohete. Se espera que la purga se produzca alrededor de las 8 a.m. ET, dijo Charlie Blackwell-Thompson, director de lanzamiento de Artemis para el Programa de Sistemas Terrestres de Exploración de la NASA.

La ventana de lanzamiento se abre a las 2:17 p.m. ET y se cierra a las 4:17 p.m. ET del sábado. Actualmente, las condiciones meteorológicas son favorables en un 60% durante la ventana de lanzamiento, según la responsable de meteorología Melody Lovin quien prevé que el tiempo no sea un “obstáculo” para el lanzamiento.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.