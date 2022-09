Esto podría elevar el precio de la nueva línea del iPhone

Ming-Chi Kuo, un influyente analista de Apple con sede en Asia, tuiteó a principios de este mes que espera que Apple aumente el precio medio de venta de la línea de iPhone 14 en un 15% aproximadamente en comparación con la línea de iPhone 13. (Actualmente, el iPhone 13 normal, no mini, comienza en US$ 799, el iPhone 13 Pro en US$ 999 y el iPhone 13 Pro Max en US$ 1.099).

