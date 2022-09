China puede haber cometido “crímenes contra la humanidad” en Xinjiang, según informe de la ONU

“No me dijeron por qué estaba allí y cuánto tiempo estaría allí. Me pidieron que confesara un delito, pero no sabía qué se suponía que debía confesar”, dijo una persona entrevistada por la oficina, según al informe

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.