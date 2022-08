¿Cómo le ha ido a AMLO en sus cuatro años como presidente de México? Esto es lo que dicen las cifras

En lo referido a las remesas, el dinero que envían al país los migrantes mexicanos desde Estados Unidos y otros países se ha reflejado un importante aumento: en 2018 ascendieron a US$ 33.677 millones, y cerraron en 2021 en US$ 51.585 millones, de acuerdo con el Banco de México. Y en lo que va de 2022, de enero a junio, las remesas ascienden a US$ 27.565 millones, por encima de los US$ 23.647 millones del mismo período en 2021.

El PIB nominal de México se encontraba en 2018 en US$ 1,22 billones, y en 2019 trepó a US$ 1,27 billones, según datos del Banco Mundial. Tuvo una caída importante en 2020 durante la pandemia de covid-19, llegando a los US$ 1,09 billones, y recuperó en 2021 hasta los US$ 1,29 millones, por lo cual el tamaño de la economía se ha mantenido en un nivel similar durante estos cuatro años.

