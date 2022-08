De Brad Pitt a Lil Nas X, cada vez más hombres optan por las faldas

“Pensé literalmente que nadie me aceptaría con mis faldas, pero la gente me ha demostrado que estaba equivocado y me han aceptado con los brazos abiertos”, dijo.

“La primera vez que me atreví a salir a la calle, me encantó la idea porque era la primera vez que sentía la brisa en mis piernas en décadas”, recuerda. “Le comenté (a mi mujer): ‘Me han engañado todos estos años’. Ella no solo lo aceptó, sino que lo abrazó, ya que, de repente, empezó a importarme mi aspecto”.

