Tres de las calles “más cool” del mundo están en Medellín, Ciudad de México y Madrid, según Time Out

1 de 17 | Las calles más cool del mundo para 2022: Time Out seleccionó algunas de las direcciones más modernas del mundo. Entre ellas se encuentra Jumeirah Beach Road, en Dubai, que ocupa el número 23 de la lista. Haz clic en la galería para ver si tu barrio ha entrado en la lista. Crédito: efesenko/Adobe Stock 2 de 17 | Yaowarat Road, Bangkok: la estación de MRT Wat Mangkon, inaugurada en 2019, ha hecho que esta calle del barrio chino, en el número 8 de la lista, sea aún más fácil de acceder. Crédito: Lauren DeCicca/Getty Images 3 de 17 | Avenida Ámsterdam, Ciudad de México: esta arbolada vía del moderno barrio de la Condesa de la capital mexicana se sitúa en el número 11. Crédito: Xhico/Adobe Stock 4 de 17 | Hayes Street, San Francisco: en el número 10 se encuentra esta elegante zona comercial que va desde el Golden Gate Park y bordea la plaza del Álamo de la ciudad. Crédito: Carlos Avila Gonzalez/The San Francisco Chronicle/Getty Images 5 de 17 | Calle Ocho, Miami: nos encontramos en la Pequeña Habana para la entrada número 16 de la lista, un animado tramo en el que los coloridos murales, la comida auténtica y la cultura atraen a los visitantes. Crédito: Jeff Greenberg/Universal Images Group Editorial/Getty Images 6 de 17 | Vía Provenza, Medellín, Colombia: este vibrante destino de tiendas y restaurantes en la segunda ciudad más grande de Colombia es el nº. 16. Crédito: Joaquín Sarmiento/AFP/Getty Images 7 de 17 | Newbury Street, Boston: esta calle de casas adosadas de piedra rojiza del siglo XIX es famosa por sus elegantes tiendas y restaurantes. Está en el puesto 31 de la lista de Time Out. Crédito: Marcio/Adobe Stock 8 de 17 | Oranienstrasse, Berlín: Esta calle del barrio de moda de Kreuzberg es muy conocida por sus restaurantes turcos. Está en el puesto 8. Crédito: Schöning/ullstein bild/Getty Images 9 de 17 | Wentworth Avenue, Chicago: La calle que forma parte central del barrio chino de Chicago está en el número 20 de la lista. Crédito: Bruce Yuanyue Bi/The Image Bank Unreleased/Getty Images 10 de 17 | Oxford Street, Accra: una mezcla de restaurantes y clubes nocturnos contribuyen a dar a esta calle de la capital ghanesa el ajetreo necesario para alcanzar el número 19 de la lista. Crédito: Peter Treanor/Alamy Stock Photo 11 de 17 | Calle Tai Ping Shan, Hong Kong: el nombre de la calle significa “Montaña de la Paz” en cantonés. Hoy en día no siempre es así, ya que algunos de los bares más populares de la ciudad se encuentran en la calle. Está en el número 7. Crédito: Sam Tsang/South China Morning Post/Getty Images 12 de 17 | MacDougal Street, Nueva York: MacDougal, que atraviesa el corazón de Greenwich Village, alberga algunos de los restaurantes y bares más apreciados de Manhattan (incluido el eterno bar favorito Dante). Crédito: Massimo Borchi/Atlantide Photo/The Image Bank Unreleased/Getty Images 13 de 17 | Karangahape Road, Auckland: Según Time Out, “K Street” es “el corazón bohemio” de la ciudad más grande de Nueva Zelandia, ocupando el puesto 6 de la lista. Crédito: Fiona Goodall/Getty Images 14 de 17 | Gertrude Street, Melbourne: Eliza Campbell, de Time Out Australia, describió la calle número 2 de la lista como “hermosa, sin pretensiones y desprovista de la desenfrenada vida nocturna de sus hermas más ajetreadas en comparación”. Crédito: Michael Currie/Speed Media/Alamy Stock Photo 15 de 17 | Calle Yongkang, Taipéi: Hogar de salones de té, puestos de comida callejera y boutiques de moda, la calle núm. 4 en la lista es una de las más codiciadas de Taiwán. Crédito: Craig Ferguson/LightRocket/Getty Images 16 de 17 | Virgil Avenue, Los Ángeles: un lugar de encuentro artístico en el epicentro de las tendencias más cool de Los Ángeles, Virgil ocupa el puesto 13 en el ranking de Time Out. Crédito: Gina Ferazzi/Los Angeles Times/Getty Images 17 de 17 | Capel Street, Dublín: la escritora de viajes dublinesa Nicola Brady dice que Capel Street “se siente como un auténtico recuerdo del viejo Dublín”. Está en el puesto 22 de la lista. Crédito: Derick Hudson/iStock Editorial/Getty Images

Time Out, con sede en Londres, ha buscado cerca de casa algunas de sus selecciones de este año. La calle más “cool” de la capital británica en 2022 es Deptford High Street, una mezcla de puestos callejeros, mercados, tiendas, bares y demás, que según el editor de Time Out, Chris Waywell, no es solo la calle más cool de Londres, sino la “más viva”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.