¿Qué pasará con la deuda estudiantil en EE.UU.? Biden podría extender la moratoria o cancelar una parte

Y aunque todavía no está claro cuál será la decisión final, una fuente dijo a CNN que la Casa Blanca ha diseñado un plan para perdonar US$ 10.000 de la deuda estudiantil. Si esto sucede, se sumaría a los US$ 32.000 en préstamos que la administración Biden ya ha cancelado en gran parte para miles de solicitantes que fueron estafados por centros universitarios privados. ¿Quiénes, entonces, podrían ser los beneficiarios de esta medida? Y, ¿qué implicaciones podría tener para la economía estadounidense?

