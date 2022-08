La misión Artemis I está lista para ir a la Luna: ¿cuál es su objetivo y cuándo se lanzará?

El equipo de Artemis apunta a una primera ventana de lanzamiento el lunes 29 de agosto que abarcará dos horas: desde las 8:33 a.m. ET hasta las 10:33 a.m. ET. También tiene otras opciones de lanzamiento para el 2 y el 5 de septiembre, si la primera alternativa falla.

