Los ríos del mundo se están secando debido al clima extremo. Mira cómo se ven desde el espacio

No está en una condición tan terrible como otros ríos de Europa, pero países como Hungría dependen tanto del Danubio para el turismo que los impactos ya se están sintiendo. Algunos cruceros no han podido atravesar partes del río ni siquiera para llegar a Hungría. Los cruceros que todavía están funcionando no pueden detenerse en sus rutas normales porque muchas estaciones han tenido que cerrar a medida que bajan los niveles de agua en las orillas de los ríos. Un barco de 1.600 toneladas promedio ahora solo puede navegar el tramo húngaro sin carga, según la oficina de turismo del país.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.