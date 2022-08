¿En qué está basado “House of the Dragon”? ¿Cuándo se ambienta y quiénes son los protagonistas?

(CNN Español) — La espera de los amantes de “Game of Thrones” llega a su fin: este domingo se estrena “House of the Dragon”, la precuela de la popular serie de HBO ambientada tres siglos antes que narra la historia de la casa Targaryen.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.