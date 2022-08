Vanessa Bryant testificó que sufre ataques de pánico y ansiedad desde que se enteró que las fotos de la escena del accidente fueron compartidas

“Solo recuerdo que no quería reaccionar porque las niñas estaban en la habitación”, testificó, alzando la voz por la emoción. “Dije: ‘No puedo hacer esto… Y salí corriendo de la casa y corrí hacia un lado de la casa para que las niñas no pudieran verme. Quería correr… calle abajo y gritar. No puedo escapar de mi cuerpo. No puedo escapar de lo que siento”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.