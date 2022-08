ANÁLISIS | Por qué no deberíamos andar de puntillas al hablar sobre quién tiene más riesgo de contraer la viruela del mono

“Creo que hay un intento muy bienintencionado de no contribuir al estigma antigay. Mucha gente tiene una idea general de cómo funcionaba eso en el contexto de la primera epidemia de sida. No creo que se trate necesariamente de una comprensión matizada de cómo ocurrió, pero existe la conciencia de que ocurrió y la sensación de que no deberíamos volver a hacerlo”, dijo Dan Royles, profesor asociado de Historia en la Universidad Internacional de Florida y autor de “To Make the Wounded Whole: The African American Struggle Against HIV/AIDS”, y añadió que toda esta situación se produce en el contexto de un ataque de la derecha a los derechos de la comunidad LGBTQ.

Jim Downs, historiador de enfermedades epidémicas del Gettysburg College y autor de “Maladies of Empire: How Colonialism, Slavery and War Transformed Medicine”, coincide con algunos de las opiniones de Thompson.

