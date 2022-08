Diversidad, colonización y ecologismo. Así quiere el videojuego “I Was a Teenage Exocolonist” hablar de estos temas

La diseñadora explicó a CNN en Español que en sus juegos le gusta hacer reflexionar a los jugadores y que en “I Was a Teenage Exocolonist” los usuarios serán llevados a pensar que, inicialmente, la colonización es algo positivo. “El juego empieza diciéndote está bien, está genial, todos los personajes están de acuerdo con ello. Pero entonces, con el paso del tiempo conforme creces en el juego y empiezas a ver las cosas que los adultos no te quieren decir, te empiezas a dar cuenta de que es bastante más complicado de lo que están diciendo… Quizás esto de aterrizar en otro planeta y empezar una colonia ahí no es una buena idea y no está bien. También hay un mensaje masivo sobre ecologismo, sobre si los humanos deberían ir a zonas naturales, construir ciudades y cambiar cosas. El juego no te dice directamente “oh colonizar está mal”, pero aún así quiero que las personas que lo jueguen lleguen a estas conclusiones y piensen estas cosas por sí mismos”.

“Esto va sobre crecer. Los videojuegos antes estaban en un pequeño espacio raro y ahora son un nuevo tipo de medio enorme. Creo que estas reacciones son consecuencias de crecer como medio. Así que estoy un poco decepcionada de que las personas no puedan ver eso, de que no puedan ver más allá de sus propios sentimientos sobre cualquier saga de la que piensan que está siendo destruida, en lugar de ver la situación con una perspectiva general: somos una sociedad y estamos evolucionando, avanzando y en los videojuegos en particular estamos aún averiguando que puede ser un videojuego y cómo de expresivo puede ser”.

