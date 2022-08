ANÁLISIS | En respuesta al allanamiento del FBI, Trump y sus aliados vuelven a su estrategia familiar: inundar los medios con disparates

Trump también sugirió que había algo sospechoso en el hecho de que, dijo, a sus abogados no se les había permitido presenciar el allanamiento, al publicar en su plataforma de redes sociales el miércoles: “¿Por qué insistieron FUERTEMENTE en que nadie los vigilara, todos fuera??” Pero no hay nada inusual en esto; los abogados no tienen derecho a estar en la sala para supervisar un registro.

El representante republicano Steve Scalise de Luisiana, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, habló con Fox el jueves y dijo que “a todos les preocupa si ven que algunos agentes se vuelven deshonestos”. No hay señales de que algún agente se haya vuelto rebelde. Incluso el presentador de Fox, amigo de Trump, Steve Doocy, desafió a Scalise y señaló que los agentes simplemente estaban ejecutando una orden de allanamiento. Scalise luego invocó un informe inexacto de que el secretario de Justicia Merrick Garland no sabía sobre la búsqueda, diciendo falsamente que el propio Garland había dicho que no sabía nada. (Más tarde el jueves, Garland dijo que él personalmente aprobó la decisión de buscar la orden de allanamiento).

