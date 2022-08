Serena Williams comienza su gira de despedida con una derrota en el Abierto de Canadá

“Me encanta jugar aquí, siempre me ha gustado jugar aquí. Me gustaría haber jugado mejor, pero Belinda ha jugado muy bien hoy. Han sido 24 horas muy interesantes. De todos modos, esto es lo que hay. Me ha gustado mucho estar aquí hoy y jugar delante de vosotros, gracias por el apoyo”, agregó.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.