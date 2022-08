Esto sabemos de las explosiones en la base militar de Rusia en Crimea

Las autoridades regionales en Crimea confirmaron las explosiones, ocurridas a las 3:20 p.m. (8:20 a.m. ET), mientras que la agencia estatal rusa RIA Novosti reportó, citando al Ministerio de Defensa de Rusia, que se había detonado un depósito de municiones utilizadas por los aviones de combate apostados en la base, aunque no se informó la causa.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.