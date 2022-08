ANÁLISIS | He aquí por qué los registros presidenciales de Trump le pertenecen al público

En la era moderna, no hay ningún expresidente que haya ido a la guerra contra nuestra Constitución. Richard Nixon no estuvo de acuerdo con el manejo de sus materiales, fue a la Corte Suprema y aceptó el resultado. No fue a la guerra con nuestra Constitución.

Y luego el Congreso se entera y dice: “Oh, Dios mío, no, no, no, no, no. Sí, es cierto que la administración de Ford se asegurará de que los documentos que se necesitan para los casos judiciales estén disponibles, pero luego Nixon puede destruir lo que no haya sido citado. No queremos eso”. (Naftali está parafraseando aquí).

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.