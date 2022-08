¿Cuánto dinero van a poder ahorrar los ciudadanos con el Inflation Reduction Act?

(CNN Español) — El proyecto de Ley de Reducción de la Inflación, una legislación de US$ 750.000 millones con definiciones sobre el sistema de salud, el clima y los impuestos, ya tiene la luz verde del Senado y se dirige a la Cámara de Representantes. Pese a su nombre, los expertos no llegan a un acuerdo sobre si efectivamente va a reducir o no la inflación. Lo que parece claro es que sí impactará en los precios de al menos dos rubros: los medicamentos y la energía.

