Christina Ricci dice que Johnny Depp le enseñó sobre la homosexualidad cuando era niña

“Algo estaba pasando en el set y alguien no estaba siendo amable con otra persona. Y dijeron, ‘Oh, bueno, podría ser homofóbico’. Y luego dije: ‘Bueno, no entiendo qué es eso'”, recordó Ricci en la entrevista. “Y yo estaba en el tráiler de Winona y ella dijo: ‘No sé cómo (explicarlo)’. Así que me puso al teléfono con Johnny, y Johnny me lo explicó”.

