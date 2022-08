DeSantis suspende al fiscal de Tampa que se posicionó en contra de criminalizar a los proveedores de aborto

Pero fue la incursión de Warren en la división política del país sobre la atención a los transexuales y el aborto lo que provocó la acción del jueves de DeSantis. El año pasado, Warren se unió a docenas de fiscales locales y estatales que firmaron una carta redactada por la organización progresista Fair and Just Prosecution en la que se denunciaban las leyes que criminalizan a los médicos que prestan atención de afirmación de género a personas transgénero. Después de que la Corte Suprema de EE.UU. votara a favor de derogar el caso Roe vs. Wade y eliminar las protecciones constitucionales para el aborto, Warren firmó otra carta de Justicia y Equidad en la que se comprometía a no utilizar “los limitados recursos del sistema jurídico penal” para perseguir a quienes soliciten, proporcionen o apoyen el aborto.

