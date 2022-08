Declaran Ivanka y Donald Trump Jr. como parte de la investigación sobre las finanzas de la Organización Trump

La oficina de James citó a los Trump a finales del año pasado. Estos pidieron que se bloquearan las citaciones en los tribunales, argumentando que no debían prestar declaración mientras hubiera una investigación penal. El tribunal rechazó sus argumentos, diciendo que una investigación penal no impide que una investigación civil obtenga pruebas. El expresidente también fue declarado en desacato y multado con US$ 110.000 por no cumplir con una citación de documentos. El juez levantó la orden de desacato en junio.

