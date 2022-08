Multan a pasajero con US$ 1.874 tras encontrar dos McMuffins no declarados en su equipaje

El viajero, cuyo nombre no fue revelado, recibió una multa de 2.664 dólares australianos (US$ 1.874) después de que encontraran en su equipaje dos McMuffins de huevo y salchicha de ternera no declarados y un croissant de jamón al llegar al aeropuerto de Darwin, en el Territorio del Norte del país, la semana pasada.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.