ANÁLISIS | Todas las miradas se dirigen a Sinema mientras los demócratas se enfrentan a una semana que podría transformar la presidencia de Biden

Los activistas, entre ellos el cómico Jon Stewart, acusaron al GOP de “crueldad” después de que algunos senadores que votaron a favor de una versión anterior del proyecto de ley votaran para que no avanzara ésta. Los republicanos, por su parte, acusan a los demócratas de insertar nuevos gastos y se quejan de que sus enmiendas no fueron incluidas. El secretario de Asuntos de los Veteranos, Denis McDonough, dijo en el programa “State of the Union” que una enmienda de Toomey pondría un tope “anual” a lo que el departamento puede gastar en los veteranos expuestos a fosas de quemados y llevaría a un “racionamiento de la atención”.

“Realmente me parece que Joe Manchin ha sido llevado a la limpieza”, dijo el senador de Pensilvania Pat Toomey a Jake Tapper en “State of the Union”.

Manchin sugirió este domingo en el programa “State of the Union” de CNN que no había hablado con Sinema sobre el paquete desde que lo acordó con Schumer. Pero rindió tributo a su colega de Arizona y a su trabajo previo en la reducción de los precios de los medicamentos recetados, un objetivo que se incluye en el nuevo proyecto de ley.

