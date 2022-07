Voy de vacaciones a Argentina: ¿con qué debo pagar? ¿Cómo funciona el cambio?

Para poder hacer ese cambio en el mercado regulado, las entidades autorizadas tendrán que solicitar un documento válido al turista y corroborar que no se encuentren en determinadas listas dispuestas por el Banco Central. Además, como turista tendrás que presentar una declaración jurada en la que garantices que justamente estás como turista en el país y que tus operaciones de cambio no han superado los US$ 5.000 en los últimos 30 días de corrido y en todas las instituciones en las que hayas cambiado dólares.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.