Si ganas el premio mayor del Mega Millions, ¿cuánto se paga en impuestos y cuánto te llevarías?

Luego, a los US$ 602,5 millones se le deben restar impuestos federales adicionales por ingresos. En este caso, la tasa tributaria marginal federal máxima para 2022 es de 37% para contribuyentes individuales con ingresos superiores a US$ 539.900 y para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta con ingresos superiores a US$ 647.850, de acuerdo con el IRS.

A esos US$ 602,5 millones se le debe restar 24% por impuestos federales a los premios de lotería donde las ganancias (menos la apuesta) sean mayores a US$ 5.000, según el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés). Por tanto, al premio de más de 600 millones de dólares se le deben quitar US$ 144,6 millones.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.