Las 5 frases más llamativas del discurso de Pedro Castillo al cumplir un año como presidente de Perú

“Los insultos y las burlas no me harán retroceder, al contrario, me fortalecerán”, dijo en el discurso.

“Aún cuando se injuria a mi familia a diario y se ofende la majestad de la Presidencia de la República, me someto a la justicia para aclarar los delitos que se me pretender imputar con respeto al debido proceso y no a la justicia mediática. Mi deber es decir siempre la verdad”.

“He jurado por Dios y por la patria servir a mi país. Los insultos y las burlas no me harán retroceder, al contrario me fortalecerán con fe de convicción”, dijo Castillo en el discurso.

