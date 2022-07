Las 10 polémicas de Elon Musk en los últimos años

8. Criptomonedas Los tuits de Musk pueden causar turbulencias. Pregúntenle a los poseedores de criptomonedas. Sus comentarios en su cuenta de Twitter, o también en actuaciones en shows de televisión, han impactado en el mercado de las monedas virtuales. Pongamos apenas unos ejemplos de esto: El 9 de mayo de 2021, dogecoin cayó debido a las bromas que hizo Musk sobre esta criptomoneda en su presentación en el programa Saturday Night Live. El precio de esta moneda había subido antes de este suceso gracias a comentarios del multimillonario. Unos días después, el 13 de mayo, el bitcoin cayó un 12% cuando el multimillonario dijo que Tesla, su compañía, no recibiría la criptomoneda como pago por sus vehículos eléctricos. Un mes después, el 14 de junio, Musk volvió a mover el bitcoin, esta vez hacia el terreno de las ganancias, luego de que afirmara que Tesla volvería aceptar bitcoin si la minería de esta criptomoneda adopta energías limpias. Elon Musk, ¿culpable de la caída de las criptomonedas? 1:13 9. Covid-19 Desde el inicio de la pandemia de covid-19, Musk comenzó a lanzar críticas contra algunas de las medidas de confinamiento impuestas en Estados Unidos. Tan solo en abril de 2020, un mes después de que se declarara la pandemia, criticó las órdenes de quedarse en casa destinadas a frenar la pandemia de coronavirus, llamándolas “fascistas” y comparándolas con “encarcelar por la fuerza a la gente en su casa”. Y unos meses después, en septiembre, el empresario dijo en un podcast que no se pondría una vacuna contra el covid-19 cuando hubiera una disponible (cabe recordar que comenzaron a estar disponibles hacia finales de ese año). En ese mismo podcast, donde fue entrevistado por la periodista Kara Swisher, también se negó a contestar si sentía el deber de pagar a los empleados que quieran quedarse en casa para evitar contraer el virus. 10. Violación de leyes laborales En septiembre de 2019, una jueza laboral de California dictaminó que Tesla, de Elon Musk, violó las leyes laborales al amenazar a los empleados cuando intentaban sindicalizarse. La jueza de derecho administrativo Amita Baman Tracy dictaminó que Tesla había violado la Ley Nacional de Relaciones Laborales varias veces en 2017 y 2018. Las violaciones incluyeron un tuit de Elon Musk en mayo de 2018 que decía: “Nada impide que el equipo de Tesla en nuestra planta de automóviles vote por el sindicato. Podrían hacerlo mañana si quisieran. ¿Pero por qué pagar las cuotas sindicales y renunciar a las opciones sobre acciones por nada?”. La jueza dijo que el tuit equivalía a “amenazar a los empleados” de que perderían sus opciones sobre acciones si votaban para sindicalizarse. “El tuit de Musk solo puede ser leído por un empleado razonable para indicar que si los empleados votan para sindicalizarse abandonarían las opciones sobre acciones”, escribió Tracy. “Musk amenazó con quitarle un beneficio que disfrutaban los empleados en consecuencia por votar para sindicalizarse”. En mayo de 2021, la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB por su sigla en inglés) ordenó a Musk borrar el tuit en cuestión, y además ordenó a Tesla recontratar a un empleado que apoyaba la formación del sindicato y que fue despedido. Tanto en el fallo de 2019 como en el ordenamiento de 2021, Tesla no respondió a solicitudes de comentarios en los momentos después de los hechos. Este reporte incluye información de Anna Cooban, Jennifer Korn, María Alejandra Requena, Sara Ashley O’Brien, Chris Isidore, Rob McLean, Jackie Wattles, Chris Cillizza, Paul R. La Monica, Jackie Wattles, Jethro Mullen, Julia Horowitz, Danielle Wiener-Bronner, Kerry Flynn, Eoin McSweeney, Adam Pourahmadi, Walé Azeez, David Goldman, Rishi Iyengar, Rob McLean, Ganesh Setty, Clare Duffy y Shannon Liao.

“US$ 6.000 millones para ayudar a 42 millones de personas que literalmente van a morir si no llegamos a ellos. No es complicado”, dijo Beasley en el programa “Connect the World” de CNN con Becky Anderson. Esa suma equivaldría a aproximadamente el 2% de la riqueza neta que Musk tenía en aquel momento.

