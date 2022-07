Algunas ciudades debaten volver al uso de mascarillas en interiores. Esto es lo que hay que saber

Hay muchas personas que ya no dan prioridad a evitar el covid, ya que están bien protegidas contra las enfermedades graves gracias a las vacunas y los tratamientos; es posible que no deseen ponerse la mascarilla incluso con altos niveles de transmisión a su alrededor. Por eso los mandatos de mascarilla por parte del gobierno no tienen sentido en este momento de la pandemia.

WEN: Ahora hay otras herramientas además de los mandatos de mascarilla. No estamos en 2020. Aconsejaría a los legisladores que utilizaran otras herramientas que son muy eficaces para reducir la probabilidad de enfermedades graves, pero que no conllevan una reacción tan violenta; por ejemplo, ¿por qué no aplicar refuerzos y Paxlovid? ¿Por qué no instar a la realización de pruebas antes de las reuniones?

