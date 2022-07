ANÁLISIS | El enorme submarino de la Armada rusa que podría preparar el escenario para una “nueva guerra fría” en los océanos

“La transposición de las impresiones de las fuerzas aéreas tácticas y terrestres rusas a las fuerzas nucleares y submarinas rusas, en particular, las impresiones basadas en observar la ejecución de un plan bastante malo en Ucrania, podría conducir a una peligrosa subestimación de la competencia de esas fuerzas estratégicas rusas y su capacidad”, señaló Thomas Shugart, excapitán de submarinos de la Marina de EE.UU. y ahora analista del Center for a New American Security.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.