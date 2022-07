¿Qué son los lujosos huevos de Fabergé y cuál es su origen? Esta es su historia

“Su arte, la variedad de formas y materiales y el hecho de que todos tengan una historia que contar hacen que el atractivo de los huevos Fabergé no vaya a disminuir pronto”, afirma Munn. “Son eminentemente coleccionables porque son únicos en el verdadero sentido de la palabra. Llevo cuatro décadas estudiándolos y no me he cansado de ellos. No creo que eso sea posible”.

Tras comprar el objeto por US$ 14.000, al hombre le dijeron inicialmente que el oro valía menos de lo que había pagado por él. No fue hasta que buscó en Google el nombre que figuraba en el reverso del reloj, Vacheron Constantin, cuando descubrió que estaba en posesión del Tercer Huevo de Pascua Imperial, diseñado por la casa Faberge para el zar Alejandro III en 1887 y cuyo valor se estima en US$ 33 millones.

