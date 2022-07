La subvariante BA.5 causa más reinfecciones de covid-19, pero no parece aumentar su frecuencia, sugieren datos

En promedio, las personas que actualmente sufren reinfecciones se contagiaron por última vez hace unos nueve meses. Ahora bien, eso no significa que no existan algunos casos recientes en los que las personas tuvieron nuevos episodios de covid-19 con solo unas semanas de diferencia. Luo puede detectarlos en los datos. Pero no son la norma.

