Beyoncé publica la lista de canciones de su nuevo álbum

El grupo de 16 canciones incluye su sencillo ya lanzado “Break My Soul”, así como “Alien Superstar”, “Move”, “Virgo’s Groove”, “America Has a Problem” y “I’m That Girl”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.