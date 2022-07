Cronología de Netflix: así se convirtió en el gigante del streaming

2013 – La primera temporada de House of Cards se estrenó el 1 de febrero de ese año. Netflix invirtió US$ 100 millones para dos temporadas de 13 episodios cada una -un gran riesgo-, pero la primera temporada acabó obteniendo ocho nominaciones a los Emmy y aumentó enormemente la visibilidad de Netflix. Estas nominaciones a los Emmy fueron las primeras para un programa web exclusivamente online. 2013 – Sin duda, House of Cards fue un punto de inflexión para la compañía y la serie que marcó el camino al éxito de muchas otras. Por ejemplo, Orange Is the New Black, que se estrenó el 11 de julio de 2013. Netflix dijo en noviembre de ese año que era la serie original más vista de la plataforma. La primera temporada recibió 12 nominaciones a los Emmy. 2014 – La segunda temporada de House of Cards se estrenó el 14 de febrero y obtuvo 13 nominaciones a los Emmy. En tanto, la segunda temporada de Orange Is the New Black se estrenó el 6 de junio. 2014 – La empresa debe estar haciendo algo bien. A mediados de 2014, Netflix tenía más de 50 millones de suscriptores. El precio de sus acciones superaba con creces los US$ 400 por acción, multiplicándose por diez desde 2009.

