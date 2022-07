Los médicos están preocupados por que la desinformación en línea lleve a las mujeres a métodos de aborto inefectivos y peligrosos

Alexandra Ferguson

(CNN) — Después de que se filtrara en mayo un borrador de la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. sobre el caso Roe vs. Wade, el Dr. Joshua Trebach observó un giro preocupante en la conversación en línea sobre el aborto.

“Empecé a ver cosas en las redes sociales, como TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, en las que la gente decía ‘oh, si Roe vs. Wade se anula, aquí hay algunas formas secretas y sigilosas de tomar un té y abortar'”, dijo Trebach.

Ahora que Roe vs. Wade ha sido revertido y algunos estados están poniendo límites estrictos a los abortos, existe una confusión generalizada sobre si los procedimientos están disponibles y para quién. Los médicos y los funcionarios de control de intoxicaciones dicen que les preocupa que las personas que buscan abortos recurran a métodos inefectivos y peligrosos compartidos en línea, lo que podría retrasar o impedir la atención segura y probada del aborto.

Las compañías de redes sociales dijeron a CNN que están tomando una serie de medidas, incluyendo la revisión de algunas publicaciones relacionadas con el aborto, elevando el contenido de fuentes verificadas, y etiquetando o eliminando ciertas publicaciones.

Este tipo de desinformación sobre el aborto es “aterradora”, dijo Trebach, médico de urgencias y toxicólogo en la ciudad de Nueva York. Algunas hierbas que se describen pueden no hacer nada en absoluto. Otras podrían tener una serie de efectos médicos o incluso ser mortales.

Trebach dijo que las publicaciones en línea que vio procedían de fuentes no verificadas y describían sustancias de las que solo se enteró durante su formación en toxicología. En Estados Unidos, muchas hierbas y suplementos están regulados como alimentos, no como medicamentos, lo que significa que no hay datos de seguridad o eficacia que respalden su uso. Los efectos negativos de una hierba no siempre pueden tratarse fácilmente, dijo.

“A fin de cuentas, nada, ninguna planta, ninguna hierba, ningún té, ninguna tintura, será más seguro o más eficaz que el actual estándar médico del aborto, las terapias médicas que tenemos actualmente”, dijo. “Nada es un sustituto equitativo de eso”.

Julie Weber, presidenta de la junta directiva de la Asociación Estadounidense de Centros de Control de Intoxicaciones, dijo que los centros no han registrado un aumento en las llamadas de exposición sobre personas que intentan abortar, pero se están preparando para ello. La gente puede llamar a la asociación al 1-800-222-1222 o contactar con los expertos en poisonhelp.org si tienen preguntas sobre una sustancia y sus efectos potenciales.

“Cuando oigo o empiezo a ver preguntas en las redes sociales, cuando oigo a la gente hablar de medicamentos alternativos o de productos a base de hierbas o suplementos, me preocupo”, dijo Weber. “Y me preocupa esto, y queremos hacer llegar ese mensaje de que no es necesariamente una alternativa segura o que incluso vaya a ser efectiva”.

Las empresas tecnológicas responden

Andrea Miller, presidenta del grupo de defensoría de la salud reproductiva National Institute for Reproductive Health, ha visto información errónea sobre el aborto en Internet y dijo que parte de ella podría provenir de “personas bien intencionadas que están indignadas y temerosas y quieren ayudar en este momento, pero pueden estar compartiendo sin saberlo información que no es precisa o dirigiendo a la gente a recursos viles sin darse cuenta”.

A Miller también le preocupa que algunas publicaciones puedan estar diseñadas para desinformar y confundir.

“Ha habido una campaña de desinformación calculada y dañina que ha durado muchas décadas por parte de aquellos que se oponen a la libertad reproductiva, y anticipamos que ahora se va a intensificar significativamente”, dijo.

Un video de TikTok, con hashtags como #womenshealth y #womensrights, enumeraba una serie de frutas, hierbas y otros métodos de “hazlo tú mismo” que, según decía, podían inducir el aborto. La publicación consiguió más de 244.000 “me gusta” antes de que CNN lo señalara y la plataforma lo retirara la semana pasada.

TikTok dice que está eliminando los videos sobre el aborto que violan su política contra la desinformación médica, aunque permite otros contenidos sobre los temas, como los videos que discuten el acceso al procedimiento, según un portavoz. La plataforma de videos cortos también está redirigiendo las búsquedas de ciertos hashtags como #herbalabortion y #naturalabortion a sus Directrices de la Comunidad en lugar de mostrar los resultados.

Publicaciones similares con afirmaciones engañosas y potencialmente peligrosas sobre la inducción de un aborto también se han compartido en Twitter y Facebook, aunque la mayoría parecía tener menos alcance y participación que en TikTok.

Un portavoz de Facebook dijo que las publicaciones sobre el aborto pueden ser revisadas por sus socios de comprobación de hechos de terceros, y el contenido que sea calificado como “falso”, “alterado” o “parcialmente falso” por los verificadores de hechos tendrá una distribución reducida. Las páginas, grupos o cuentas de Facebook que compartan repetidamente contenido desacreditado por los verificadores de hechos también pueden ver reducido su alcance o perder la capacidad de anunciarse o monetizarse, según la empresa.

Hasta el miércoles, dos publicaciones con afirmaciones potencialmente dañinas sobre el aborto autoinducido que CNN marcó a Facebook no habían sido etiquetadas por los verificadores de hechos, que eligen qué contenido revisar.

Twitter dice que está trabajando para “precomprobar” la desinformación elevando las fuentes fiables, incluso en sus funciones Tendencias y Momentos de Twitter, según un portavoz. En general, las normas de Twitter no prohíben el debate sobre el aborto, la anticoncepción o temas relacionados; en virtud de la política de desinformación de la plataforma, se toman medidas contra la información engañosa relacionada con el covid-19, la integridad cívica, los medios sintéticos y manipulados, y las situaciones de crisis, pero la política no menciona el aborto.

Hasta el miércoles, la plataforma no había etiquetado o eliminado varias publicaciones marcadas por CNN que contenían consejos sobre el uso de hierbas o grandes dosis de medicamentos que, según los toxicólogos, podrían ser ineficaces o perjudiciales.

Miller aconseja a las personas que buscan abortos o información sobre el procedimiento que aborden el tema de la misma manera que lo harían con cualquier otro problema de salud: “Es decir, que se aseguren de que lo están buscando en fuentes de buena reputación, o si piensan ‘oye, esa es una publicación o cosa intrigante, puede que quiera comprobarlo’, asegúrense de hacer alguna investigación adicional si no están seguros de la fuente, incluso si es uno de sus amigos más cercanos y no están seguros de dónde lo han obtenido y no están seguros de su procedencia”.

Distraer de la información veraz

Los médicos con los que habló CNN dijeron que les preocupa que los videos que contienen información errónea sobre el aborto den a entender que no hay vías para el aborto legal, lo que podría distraer de las opciones seguras y disponibles y crear más confusión.

“Creo que hoy en día tenemos la suerte de contar con opciones muy seguras de aborto con medicamentos, y me preocupa que si se difunde información errónea, la gente no sepa que hay formas de acceder a métodos seguros”, dijo la Dra. Jody Steinauer, directora del Centro Bixby de Salud Reproductiva Global de la UCSF.

Aunque hay medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) para permitir el aborto en casa, algunas personas pueden asumir que no pueden acceder a ellos, dijo la Dra. Nisha Verma, miembro del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos y ginecóloga especializada en planificación familiar compleja.

“Algunas personas también pueden recurrir a métodos de aborto inseguros cuando sienten que no tienen otra opción o basándose en la información que toman de las redes sociales”, dijo Verma.

Las publicaciones y los contenidos sobre temas que inspiran emociones tienen muchas más posibilidades de hacerse virales en las redes sociales. Y eso puede ser peligroso cuando contienen afirmaciones falsas o engañosas.

“La información errónea puede ser perjudicial porque puede llevar a las personas a intentar interrumpir sus embarazos de forma insegura, exponiéndolas potencialmente a graves daños corporales. Mientras que las personas pueden autogestionar sus abortos de forma segura, la difusión de información errónea sobre métodos inseguros de aborto es increíblemente peligrosa”, dijo Verma.

Sin embargo, al no existir un derecho constitucional federal al aborto, el acceso al mismo difiere de un estado a otro. El gobierno de Biden está trabajando en múltiples agencias federales para responder a la revocación de Roe vs. Wade.

El martes, el Departamento de Justicia anunció la creación de un grupo de trabajo destinado a identificar formas de proteger los derechos reproductivos tras la decisión de la Corte Suprema que anuló el derecho federal al aborto. Y la semana pasada, el presidente Joe Biden firmó un decreto destinado a proteger el acceso a los servicios de salud reproductiva. El decreto intenta salvaguardar el acceso al aborto con medicamentos y a la anticoncepción de emergencia, proteger la privacidad de las pacientes y establecer iniciativas de educación pública. También pretende reforzar la seguridad y las opciones legales de quienes buscan y prestan servicios de aborto.

Perder un tiempo valioso

Incluso antes de la decisión de la Corte Suprema, había pruebas de que algunas personas intentaban autogestionar los abortos con cosas como hierbas, traumas físicos y traumas uterinos, dijo Jenny Higgins, profesora de obstetricia y ginecología en la Universidad de Wisconsin, Madison.

“Nosotros, por supuesto, sabemos que esas técnicas son ineficaces y, en algunos casos, también perjudiciales”, dijo Higgins.

Cuando se trata de métodos que circulan por las redes sociales, dijo, su mayor preocupación es que consuman un tiempo valioso.

“Alguien podría buscar alternativas como las hierbas, gastar tiempo tratando de recopilar información, conseguir esa sustancia, tomar la hierba, volver a tomarla y tomarla de nuevo, y para entonces, ya están en una etapa más avanzada de la gestación y tal vez tengan menos posibilidades de acceder a métodos eficaces”, dijo Higgins.

“Hay una restricción de tiempo real aquí”, dijo. “Cuanto más avanzada está la gente en la gestación, más esfuerzo hay que hacer para abortar”.

Estar en la frontera de las 10 a 12 semanas de embarazo puede suponer una gran diferencia a la hora de que alguien pueda utilizar con seguridad los fármacos abortivos aprobados por la FDA, dijo.

Los métodos disponibles para el aborto autogestionado hoy en día son muy diferentes a los de la época anterior a Roe.

“Quiero que la gente entienda que ahora tenemos las mismas píldoras, las mismas píldoras aprobadas por la FDA que se utilizan en la atención al aborto estándar, que se pueden pedir por Internet”, dijo. “Hay técnicas autogestionadas que son extremadamente seguras y eficaces”.

