Khloé Kardashian espera un segundo hijo con Tristan Thompson

Alejandra Ramos

(CNN) — La familia Kardashian sigue creciendo.

Khloé Kardashian y su exnovio Tristan Thompson le darán la bienvenida a un segundo hijo a través de una madre subrogada, dijo a CNN un representante de las Kardashian. La expareja tienen a una hija de 4 años, True.

“Podemos confirmar que True tendrá un hermano que fue concebido en noviembre. Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre subrogada por una bendición tan hermosa”, dijo el representante. “Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que Khloé pueda concentrarse en su familia”.

Travis Barker y Kourtney Kardashian rompen el silencio sobre la reciente hospitalización del baterista de Blink 182

En los últimos años, Kardashian ha sido abierta sobre su deseo de hacer crecer a su familia. Sus esfuerzos por concebir un segundo hijo a través de la fecundación in vitro (FIV) y la asistencia para la fertilidad se documentaron en el programa “Keeping Up With the Kardashians”.

Si bien Kardashian y Thompson han tenido una relación romántica tumultuosa que terminó en diciembre, se comunican como co-padres.

Thompson, delantero de los Chicago Bulls, también es padre de dos hijos pequeños de otras relaciones.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.