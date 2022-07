Anthony Hopkins bailando cumbia y otras veces que ha mostrado en redes su amor a la cultura latina

Alejandra Ramos

(CNN Español) — Anthony Hopkins recientemente sorprendió en redes sociales al bailar al ritmo de “La pollera colorá” de Juan Bautista Madera Castro. Sin embargo, esta no es la primera vez que el actor británico muestra su amor por la música latina.

La estrella de Hollywood de 84 años — quien cuenta con millones de seguidores en TikTok e Instagram— suele compartir algunos aspectos de su vida en redes sociales, ya sean clips de su exitosa carrera cinematográfica, emotivos discursos o su lado latino.

View this post on Instagram A post shared by Anthony Hopkins (@anthonyhopkins)

La supermodelo Naomi Campbell celebró el baile con corazones: “❤️❤️❤️”.

Natalia Jerez, actriz colombiana, comentó: “mijerez FANTÁSTICO! 🇨🇴🎶🕺🏻✨ COLOMBIAN WAY”.

La también actriz Susana Torres le dijo: “So lovely!!! Hugs from Colombia!!!”.

El video tiene más de 3,5 millones de reproducciones en Instagram y 5,5 en TikTok.

Martha Stewart revela por qué rompió con Anthony Hopkins

Recordemos que el actor, nacido en Gales y mejor conocido por interpretar a Hannibal Lecter en “The Silence of the Lambs” de 1991, está casado desde 2003 con Stella Arroyave, una actriz y escritora de Popayán, Colombia, quien posiblemente haya sido su guía e inspiración detrás de algunos de sus videos más virales.

Arroyave es la tercera esposa del actor.

“Soy colombiano”, dijo Hopkins en 2021 en un video publicado en marzo en donde se le ve bailando al ritmo de Elvis Crespo y un mes después, el actor subió otro video bailando al éxito de la salsa “Llorarás” de Oscar D’León.

Anthony Hopkins se luce con baile en TikTok 0:42

La presentadora Martha Stewart, quien fue pareja de Hopkins, dijo a principios de este año que terminó su romance con Anthony Hopkins porque no podía separar al actor de su papel cinematográfico más notorio. En el programa “The Ellen Show”, la gurú del estilo de vida y personalidad de la televisión, de 80 años, dijo que tuvo que romper con el ganador del Oscar galés, de 84 años, después de recordar su escalofriante interpretación en el thriller de terror “The Silence of the Lambs”.

Evidentemente Stewart no disfrutó la faceta de bailarín latino de Hopkins.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.