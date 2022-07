Esto es lo que llevó a la ruina al acuerdo de Elon Musk y Twitter

Alexandra Ferguson

Londres (CNN Business) — Cuando Elon Musk anunció su intención de comprar Twitter hace casi 90 días, el mundo, y los mercados financieros, eran diferentes.

El S&P 500 estaba un 14% más alto y aún no había entrado en un mercado bajista. La guerra en Ucrania y la preocupación por la inflación habían empujado a los inversores a vender, pero el sentimiento no se había derrumbado. Y Tesla, el fabricante de autos eléctricos que es la principal fuente de riqueza de Musk, estaba a punto de anunciar cifras récord de ganancias.

El estado de ánimo de Wall Street y de las empresas estadounidenses ha cambiado desde entonces. Las acciones estadounidenses acaban de cerrar su peor comienzo de año desde 1970. Tesla ha empezado a despedir trabajadores después de que Musk indicara que tenía un “muy mal presentimiento” sobre la economía. La segunda mitad del año parece incierta en el mejor de los casos.

La economía de EE.UU. se contrajo 1,6% en el primer trimestre de 2022, lo que aumenta los temores de recesión

En este contexto, la oferta de Musk de pagar US$ 44.000 millones por Twitter, adquiriendo las acciones que no posee a un precio de US$ 54,20 cada una, parece demasiado elevada, y ahora, como es lógico, quiere salirse del acuerdo.

“El mercado ha cambiado drásticamente desde abril”, me dijo Daniel Ives, estratega de Wedbush Securities.

Musk tomó medidas a última hora del viernes para poner fin a su acuerdo de compra de Twitter, alegando que la empresa está “en incumplimiento material de múltiples disposiciones” del acuerdo original.

Durante semanas, Musk ha expresado su preocupación, sin ninguna prueba aparente, de que hay un mayor número de bots y cuentas de spam en la plataforma de lo que Twitter ha revelado públicamente. Los analistas especularon que la disputa era un intento de crear un pretexto para salirse de un acuerdo que ahora parecía sobrevalorado.

Elon Musk y las cuentas falsas de Twitter: ¿estrategia de negociación o razón para no comprar la red social?

La oferta de Musk representaba una prima del 54% sobre el precio de Twitter antes de que Musk empezara a aumentar su participación a finales de enero, y una prima del 38% antes de que se revelaran sus participaciones en abril.

A principios de julio, las acciones de Twitter cotizaban a solo US$ 38,23, lo que supone un descenso de casi el 12% desde principios de año y casi un 30% por debajo del precio de la oferta de Musk.

En el radar: las acciones de Twitter probablemente estarían mucho peor si Musk no hubiera hecho su jugada. Los inversores han abandonado los valores tecnológicos de rápido crecimiento, que son menos atractivos cuando aumentan las tasas de interés, y las empresas de redes sociales se han visto muy afectadas.

Meta, de Facebook, ha registrado una caída de casi 50% en lo que va de año. Snapchat ha bajado un 68%.

Luego están las acciones de Tesla, en las que Musk planeaba apoyarse en parte para financiar el acuerdo. También ha bajado mucho, desplomándose un 30% desde principios de abril.

“El fiasco de Twitter tuvo un gran impacto en las acciones de Tesla y es la ‘niña consentida’ de Musk”, dijo Ives.

Musk no considera que esta inconstancia sea remordimiento del comprador. Pero Ives cree que está claro que fue un factor importante.

Lo que sucederá a continuación: el escenario está preparado para una larga e intensa batalla legal. Twitter ha dicho que tiene la intención de obligar a Musk a cerrar la venta, y no es difícil ver por qué. Las acciones de Twitter han bajado más de un 5% en las operaciones previas al mercado del lunes. Con la adquisición atada en los tribunales, Ives cree que podrían caer otro 30% hasta los US$ 25.

