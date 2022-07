“Lo considero inmoral, politiquero”: López Obrador critica al gobernador de Texas por autorizar que fuerzas de seguridad estatales retornen a indocumentados a la frontera con México

Alejandra Ramos

(CNN Español) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este viernes que el gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizara a las fuerzas de seguridad estatales a regresar a indocumentados a la frontera con México.

“Él se está extralimitando, no le corresponde, legalmente, tomar esa decisión, es algo que tiene que ver con el Gobierno Federal en Estados Unidos”, dijo López Obrador en su tradicional conferencia de prensa matutina y agregó que considera que se trata de una acción con tinte político.

El gobernador de Texas autoriza a la Guardia Nacional y al Departamento de Seguridad Pública a devolver a los migrantes a la frontera

“Como hay elecciones en noviembre, entonces buscan el sensacionalismo, el amarillismo, piensan que así van a tener simpatía los de un partido o los de otro”, continuó el mandatario mexicano.

“Con nosotros no van a contar, porque aún cuando somos respetuosos de la soberanía de los países, pues no vemos bien que haya campañas antiinmigrantes con propósitos electorales. Lo considero inmoral, politiquero”, agregó.

El presidente mexicano dijo además que pedirá a los votantes de origen mexicano en Estados Unidos que “si hay un candidato o un partido que maltrata a migrantes y maltrata a mexicanos, vamos a pedirle a nuestros paisanos, que nos ayuden allá para que no se vote por esos partidos ni por esos candidatos”.

“Que no olviden lo que se dice en la canción de Rubén Blades, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre”, agregó López Obrador.

Abott no se había pronunciado públicamente este viernes sobre las críticas del mandatario mexicano.

Este jueves, el gobernador de Texas informó que había autorizado mediante un decreto ejecutivo a miembros de la Guardia Nacional estatal y a agentes del Departamento de Seguridad Pública a regresar a indocumentados a la frontera, según un comunicado de su oficina.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.