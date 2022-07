Cómo renovar la visa para Estados Unidos: precio, requisitos y cómo hacerlo

Alejandra Ramos

(CNN Español) — Un extranjero con una visa válida puede solicitar su admisión a Estados Unidos siempre y cuando su visa no esté dañada, sea de la categoría correcta para el propósito del viaje y la fecha de vencimiento esté vigente. De lo contrario, es momento de renovar.

Y ya sea que estés solicitando una visa por primera vez o quieras renovar una visa bajo la misma clasificación, el proceso de solicitud es el mismo: completar la aplicación en línea del Formulario DS-160, pagar la tarifa indicada, y en algunos casos tendrás que agendar una cita en la embajada o consulado de EE.UU. y asistir a la cita.

Sin embargo, algunos casos de renovación son elegibles para una exención de entrevista, que permite a las personas calificadas solicitar una renovación sin ser entrevistados en persona en el consulado o embajada de EE.UU. No obstante, estas exenciones dependen de cada caso en particular por lo que no son una garantía.

A continuación, te explicamos el proceso de inicio a fin para renovar la visa para EE.UU.:

Quién es elegible e inelegible para recibir una visa

Además de contar con los documentos indispensables —como establecer que la visita será temporal, aceptar partir al final de la estadía autorizada, contar con un pasaporte vigente y mantener una residencia en el extranjero— el solicitante también deberá ser elegible para recibir una visa.

Esto considerando que existen ciertas condiciones y actividades señaladas por el Gobierno de EE.UU. que pueden hacer que una persona sea inelegible para recibir una visa. Por ejemplo, haber excedido previamente el plazo de estadía de una visa, haber cometido ciertos crímenes o presentar documentos falsos durante la solicitud de visa.

En caso de ser elegible, el paso siguiente es comenzar la solicitud.

Solicita la renovación de visa

Antes de empezar la solicitud de renovación bajo la misma clasificación de visado, asegúrate de tener un pasaporte vigente, esto considerando que como regla general Estados Unidos requiere que el pasaporte sea válido por lo menos seis meses después del periodo de estadía, aunque algunos países están exentos de esta regla.

Lo segundo es llenar la solicitud DS-160 como solicitud de renovación de visa. Esta solicitud toma aproximadamente 90 minutos y se debe tener la siguiente información a la mano:

Datos personales: nombre, fecha de nacimiento, información del pasaporte, identificación oficial, dirección de residencia actual, correo electrónico, teléfono y redes sociales. Itinerario de viaje: fechas de entrada y salida, vuelos, dirección del hospedaje y propósito del viaje. Datos de los acompañantes: nombre y relación. Información de viajes previos: fechas de entradas y salidas a EE.UU. Contacto en EE.UU.: nombre, relación y contacto en el caso de tener relación con alguien que vive en el país norteamericano. Información familiar: nombre, fecha de nacimiento y dirección de tu madre, padre, cónyuge e hijos. Se deberá indicar se tiene familia en EE.UU. Educación y trabajo: nombre, dirección y contacto del trabajo actual y pasado. Se solicita la misma información sobre escolaridad. Cuestionario de seguridad. Información sobre el tipo de visado que se está solicitando.

Una vez que termines de llenar la solicitud, deberás imprimir la hoja de confirmación con el código de barras.

Cita en el CAS y en la Embajada o Consulado

En algunas ocasiones se le pedirá al solicitante subir una foto como parte del proceso de solicitud DS-160. Sin embargo, es posible que el solicitante tenga que programar una cita en el Centro de Atención a Solicitantes (CAS) a la que deberá acudir previamente a su cita consular. El CAS tomará la información biométrica (foto y huellas dactilares) del solicitante.

La cita en el CAS y en el consulado se puede realizar por teléfono o por internet.

Y el día de la entrevista, en caso de no haber sido elegible para la exención, el solicitante deberá llevar los siguientes documentos:

Pasaporte vigente o pasaportes anteriormente emitidos. Pagina de confirmación de la solicitud DS-160 con código de barras. Recibo de pago de la solicitud de visa.

Los menores deberán traer una fotografía reciente (tomada en los últimos seis meses) de tamaño pasaporte en fondo blanco.

En caso de que la visa sea aprobada, esta se entregará vía mensajería en un plazo de 3 a 4 semanas.

Costo de la visa

El costo de solicitud de visa varía según su clasificación, pero estos son algunas tarifas de solicitud de visa: US$ 160 por una visa de las categorías B, F o TN y US$ 160 por una visa de la categorías H, L y O.

