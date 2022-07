Un Airbus A380 “voló 14 horas” con un agujero en el costado

Alexandra Ferguson

(CNN) — Los pasajeros que viajaban en un vuelo de Emirates a Brisbane, Australia se quedaron helados cuando observaron un enorme agujero en el lateral del avión mientras desembarcaban.

Los que iban a bordo del Airbus A380 que viajaba de Dubái a la ciudad australiana se dieron cuenta de los daños al salir del avión tras el vuelo de aproximadamente 14 horas de duración el 1 de julio.

El agujero fue producto de la explosión de un neumático. Crédito: Avherald.com

Las imágenes del avión compartidas en las redes sociales revelan el alcance de la perforación, que se debió a la rotura de un neumático causada por una “falla técnica” durante el viaje, según la aerolínea.

Uno de los pasajeros a bordo describió en Twitter el “aterrador” incidente, que tuvo lugar “durante la altitud de crucero”.

“Fue absolutamente aterrador al principio y la tripulación sabía que podía haber ocurrido algo grave: se pusieron inmediatamente en contacto con la cabina de mando”, escribió Andrew Morris, profesor de inglés de la Universidad británica de Loughborough.

“Poco después, volvieron a la normalidad. Su conducta tranquila era reconfortante: sabían que no era algo catastrófico”.

Aunque no está claro cuánto tiempo llevaba el avión en el aire cuando se produjo el problema, algunos informes sugieren que podría haber sido alrededor de 45 minutos de vuelo.

Falla técnica

Emirates Airbus A380 (A6-EVK) departed rwy 30L at Dubai (OMDB), VAE on flight #EK430 to Brisbane, Qld, Australia where it landed safely. After landing, a large hole was seen in the left fuselage, allegedly coming from a detached bolt in the nosegear.https://t.co/o1EqBuJ0bA pic.twitter.com/s4p6tIpXDw — JACDEC (@JacdecNew) July 2, 2022

El sitio web de aviación comercial Aviation Herald informa de que la tripulación avisó a los controladores aéreos del aeropuerto de Brisbane de la situación con anticipación y solicitó que el avión fuera atendido por los servicios de emergencia al aterrizar.

Más tarde, Emirates emitió un comunicado en el que subrayaba que la rotura no afectó “al fuselaje, al armazón o a la estructura del avión”.

“Nuestro vuelo EK430 que volaba de Dubái a Brisbane el 1 de julio experimentó una falla técnica”, se lee en el comunicado.

“Uno de los 22 neumáticos de la aeronave se rompió durante el crucero, causando daños en una pequeña parte del carenado aerodinámico, que es un panel exterior o la piel del avión”.

La aerolínea continuó confirmando que la aeronave había aterrizado de forma segura en Australia, y los pasajeros habían desembarcado como estaba previsto. Los daños en el exterior del avión de fuselaje ancho ya fueron reparados.

“El carenado se sustituyó por completo y fue revisado y autorizado por los ingenieros, Airbus y todas las autoridades pertinentes”, añade Emirates.

“La seguridad de nuestros pasajeros y tripulación ha sido siempre nuestra máxima prioridad”.

El incidente se produjo apenas unos días después de que el muy querido superjumbo A380, en declive antes de la pandemia, recibiera una especie de indulto, cuando la aerolínea alemana Lufthansa anunció sus planes de redistribuir el avión a partir del verano de 2023.

El Airbus A380 ha estado en su camino de salida desde que Airbus anunció en 2019 que detendría la producción del avión de pasajeros.

CNN se puso en contacto con Emirates para obtener más comentarios.

