Gran golpe para Boris Johnson por dimisión de dos altos ministros del Gobierno del Reino Unido

Alexandra Ferguson

Londres (CNN) — El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, recibió un gran golpe este martes cuando dos de sus principales ministros anunciaron su dimisión, afirmando que no podían seguir trabajando para un Gobierno sumido en el escándalo.

El canciller Rishi Sunak y Sajid Javid anunciaron su renuncia en cartas publicadas en Twitter con pocos minutos de diferencia el martes por la noche, tiempo local.

Sajid Javid, Rishi Sunak y Boris Johnson (de izquierda a derecha) fotografiados fuera de Downing Street en Londres en septiembre de 2021.

La controversia más inmediata a la que se enfrenta Johnson es la gestión de Downing Street de la dimisión, la semana pasada, del vicejefe de la bancada, Chris Pincher, que renunció a su cargo el jueves pasado en medio de las acusaciones de que había manoseado a dos invitados en una cena privada la noche anterior. Aunque no admitió directamente las acusaciones, Pincher dijo en una carta a Johnson: “Anoche bebí demasiado” y “me avergoncé a mí mismo y a otras personas”.

“El público espera, con razón, que el Gobierno se conduzca de forma adecuada, competente y seria”, dijo Sunak en su carta de dimisión.

“Reconozco que éste puede ser mi último trabajo ministerial, pero creo que vale la pena luchar por estos estándares y por eso dimito”.

“Al preparar nuestra propuesta de discurso conjunto sobre la economía la próxima semana, me ha quedado claro que nuestros enfoques son fundamentalmente demasiado diferentes”, añadió Sunak en la carta. “Me entristece dejar el Gobierno, pero he llegado renuentemente a la conclusión de que no podemos seguir así”.

Javid escribió que “ha sido un enorme privilegio servir en este puesto, pero lamento no poder seguir sinceramente”. Javid añadió que el voto de confianza al primer ministro el mes pasado “fue un momento de humildad, agarre y nueva dirección”.

“Lamento decir, sin embargo, que tengo claro que esta situación no cambiará bajo su liderazgo, y por lo tanto también ha perdido mi confianza”, escribió Javid.

Boris Johnson sobrevive por escaso margen un voto de confianza de su partido

Downing Street se ha esforzado por explicar por qué Pincher estaba en el Gobierno en primer lugar, en medio de una ola de revelaciones sobre supuestos actos cometidos previamente.

Cuando surgieron esos informes, Downing Street negó inicialmente que el primer ministro supiera algo concreto sobre ellos. Luego, el equipo de Johnson dijo que había conocido las acusaciones previas, pero que habían sido “resueltas”. Cuando salió a la luz que una de las acusaciones contra Pincher, de la que no se había informado anteriormente, había sido confirmada, el portavoz de Johnson explicó que “resuelta” podía significar que había sido confirmada.

Luego, el martes por la mañana, Simon McDonald, antiguo funcionario de alto nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores, reveló que Johnson había sido informado en persona del resultado de una investigación sobre la conducta de Pincher.

Minutos antes de que Sunak y Javid anunciaran su dimisión, Johnson reconoció que “fue un error” nombrar a Pincher en su Gobierno.

Durante meses, Johnson se ha enfrentado a una lluvia de críticas sobre su conducta y la de su Gobierno, incluidas las fiestas ilegales que se organizaron en sus oficinas de Downing Street y por las que él y otros fueron multados.

El mes pasado, sobrevivió a un voto de confianza, pero el recuento final de los legisladores que se rebelaron contra él fue mayor de lo que esperaban sus partidarios: El 41% de su propio partido parlamentario se negó a respaldarlo.

Se suman más dimisiones

Dos miembros de rango menor del Partido Conservador del Reino Unido anunciaron este martes su dimisión en protesta por el liderazgo del primer ministro Boris Johnson y sus recientes polémicas.

Saqib Bhatti, secretario parlamentario privado del exministro de Sanidad, Sajid Javid, siguió a éste en su dimisión el martes por la noche.

Bhatti dijo en un comunicado en Twitter: “El Partido Conservador siempre ha sido el partido de la integridad y el honor, pero los últimos acontecimientos han socavado la confianza y los estándares en la vida pública. Es por esta razón que, lamentablemente, debo dimitir”.

“Considero que los estándares en la vida pública son de suma importancia, y los acontecimientos de los últimos meses han socavado la confianza del público en todos nosotros”, añadió en su carta de dimisión.

Jonathan Gullis, secretario parlamentario privado del Secretario de Estado para Irlanda del Norte, también publicó una carta de dimisión en las redes sociales, diciendo que ha dimitido “con un gran pesar”.

“He sido miembro del Partido Conservador toda mi vida adulta, un partido que creo que representa la oportunidad para todos. Siento que durante demasiado tiempo hemos estado más centrados en lidiar con nuestro daño reputacional en lugar de cumplir con la gente de este país y difundir las oportunidades para todos, que es la razón por la que entré a la política”, dijo Gullis. “Por esta razón no puedo seguir formando parte de su Gobierno”.

Los secretarios parlamentarios privados son miembros del Parlamento nombrados para asistir a los ministros del Gobierno en sus funciones.

Vicepresidente del Partido Conservador dimite en vivo

El vicepresidente del Partido Conservador, Bim Afolami, dimitió del partido en una presentación en vivo en televisión, después de que el primer ministro Boris Johnson admitiera que conocía las acusaciones anteriores contra Chris Pincher.

Durante una entrevista con Tom Newton Dunn, de The News Desk, Afolami dijo: “No creo que el primer ministro tenga ya mi apoyo… el apoyo del partido o incluso del país”.

Afolami pidió a Johnson que dimitiera y luego dijo que él también presentaría su propia dimisión. “Creo que tiene que dimitir porque no puedo servir bajo el primer ministro”.

