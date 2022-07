Cómo prevenir un ahogamiento en el océano, un río, un lago y una piscina

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — El Viernes Santo de 2017, Wyatt Werneth recibió una llamada de su esposa, quien había ido de compras al supermercado con su hija: el auto se descompuso. Por favor, rescátanos.

Werneth se subió a su vehículo para ayudar, conduciendo por la Base de la Fuerza Espacial Patrick cerca de Cabo Cañaveral, Florida. Werneth dijo que desde la autopista A1A se puede ver el océano.

Lo que vio a continuación fue un giro del destino que condujo a un rescate mucho más urgente.

“Pude ver a alguien saludando en el tráfico mientras pasaba… Me detuve para ver qué estaba pasando; tuve el instinto inmediato de que algo estaba pasando en el agua”, recordó Werneth a CNN Travel.

“Cuando llegué a la berma, no me di cuenta de en qué me estaba metiendo. Había varias personas en el agua”.

Se lanzó sobre una cerca de más de un metro para salvar a su hijo de ahogarse

Y estaban en problemas. Uno muy serio. Un problema de tipo corrientes de retorno.

La escena daría escalofríos a cualquiera, pero al menos Werneth estaba preparado. Es un instructor de salvavidas experimentado y tenía equipo de rescate acuático con él.

Pero con al menos cinco personas luchando en una violenta corriente de retorno en el Atlántico, ¿cómo los salvaría a todos?

Las estadísticas son sombrías

Las cifras de ahogamiento de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. son impactantes.

Se estima que cada año ocurren 3.960 muertes por ahogamiento involuntario en Estados Unidos (incluidos los incidentes de navegación). Eso es un promedio de 11 muertes por ahogamiento por día.

Las multitudes acuden al mar y la arena de South Beach en Miami. Florida ocupa el cuarto lugar en muertes por ahogamiento por cada 100.000 personas en Estados Unidos. Es importante entender cómo disfrutar de aguas abiertas de forma segura. (lazyllama/Adobe Stock)

De 2015 a 2019, los estados con más muertes por ahogamiento por cada 100.000 personas fueron:

1. Alaska 2. Hawái 3. Louisiana 4. Florida 5. Mississippi

Las estadísticas mundiales son aún más impactantes. Se estima que hay 236.000 muertes anuales por ahogamiento en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud de la ONU. Eso da un promedio de 647 personas por día.

Y luego están los aún más numerosos ahogamientos no fatales. El CDC dice que las personas que sobreviven a un incidente de ahogamiento tienen una variedad de resultados: “Desde ninguna lesión hasta lesiones muy graves o discapacidad permanente”.

La tragedia es que muchas de estas muertes y lesiones se pueden prevenir, dicen los expertos. ¿Qué puedes hacer para disfrutar del agua, ya sea del océano, río, lago o piscina, de forma segura y no unirte a las filas de muertes por ahogamiento? Resulta que mucho.

¿Quién está más en riesgo?

Los hombres saltan a las aguas del Bósforo en el lado de Anatolia, también conocido como el lado asiático, de Estambul. Los hombres de todo el mundo tienen un mayor riesgo de ahogamiento que el de las mujeres. (Moe Zoyari/Bloomberg/Getty Images)

Saber quiénes tienen más probabilidades de ahogarse es fundamental. Los grupos en riesgo necesitan la mayor atención. Algunos de ellos en Estados Unidos son:

Las personas más jóvenes: los niños de 1 a 4 años tienen las tasas más altas de ahogamiento, dicen los CDC, principalmente en piscinas. Hombres: representan casi el 80% de los ahogamientos fatales. Se citan como razones más conductas de riesgo y consumo de alcohol. En todo el mundo, la OMS informa que los hombres tienen el doble de la tasa de muertes por ahogamiento que las mujeres. Grupos minoritarios: las tasas de ahogamiento fatal para los indios americanos o nativos de Alaska de 29 años o menos son dos veces más altas que para los blancos. Para los negros, la tasa es 1,5 veces mayor que para los blancos.

Consejos para la prevención de ahogamientos

Los niños reciben una lección de natación en un YMCA en Memphis, Tennessee. Las investigaciones muestran que la participación en lecciones formales de natación puede reducir el riesgo de ahogamiento.(Karen Pulfer Focht/The Commercial Appeal/AP)

Los CDC enfatizan la importancia de aprender habilidades básicas de seguridad en el agua y dicen que las lecciones formales pueden reducir el riesgo de ahogamiento.

Sin embargo, “los niños que han recibido lecciones de natación todavía necesitan una supervisión cercana y constante cuando están en el agua o cerca de ella”, escribe la agencia. No te distraigas con la televisión, los libros o el teléfono cuando veas a los niños en el agua.

Si estás tomando bebidas alcohólicas, manténte fuera del agua y no navegues. El juicio deteriorado y las reacciones lentas pueden conducir a la tragedia.

Las personas en botes y los nadadores más débiles, especialmente en aguas abiertas, deben usar chalecos salvavidas.

Y mantener un ojo en el tiempo. Sal si hay una tormenta eléctrica o fuertes lluvias.

Conoce los ambientes acuáticos

La gente nada en las olas en Waimea Bay Beach Park en la costa norte de Oahu, Hawái, bajo una bandera de advertencia. Los expertos dicen que no subestimes el poder de las olas, incluso si no hay una advertencia oficial. (Caleb Jones/AP)

Entiende las aguas en las que estás a punto de entrar. Diferentes cuerpos de agua conllevan diferentes tipos de peligros.

Corrientes de retorno del océano

Estas corrientes se alejan de la costa. A menudo se forman en los descansos de los bancos de arena y cerca de los muelles y espigones de roca.

Busca signos de una corriente de retorno antes de entrar, dice la Asociación de Salvamento de Estados Unidos. Eso puede ser “una brecha estrecha de agua más oscura y aparentemente más tranquila entre las áreas de olas rompientes y aguas bravas”, una diferencia en el color del agua o “una línea de espuma, algas o escombros que se mueven hacia el mar”.

Cómo sobrevivir al ataque de un caimán, o mejor aún, evitarlo por completo

Esto es lo que debes hacer si estás atrapado en una corriente de retorno:

Mantén la calma. Las corrientes de retorno no te arrastran bajo el agua, pero te arrastran más lejos de la costa. No nades contra la corriente. Trata de escapar “nadando fuera de la corriente en una dirección siguiendo la línea de la costa”, dice la USLA. Es posible que puedas escapar flotando o pisando el agua y aguantar la corriente. Si tienes problemas, grita y saluda con la mano para pedir ayuda.

Si no estás capacitado, no intentes rescatar personas por ti mismo. Busca un salvavidas, llama al 911 o arroja un dispositivo de flotación en su dirección. Indica a la persona que nade paralela a la costa para escapar.

Otros consejos sobre el océano

El Servicio Nacional de Meteorología advierte a los nadadores que tengan cuidado con las olas que “rompen la costa”. Chocan directamente contra la arena y pueden golpear y desorientar a los nadadores. “En caso de duda, no salgas”, dijo Wyatt Werneth, quien también es el portavoz de servicio público de la Asociación Estadounidense de Salvavidas.

Swim Guide y Swim Ireland aconsejan a las personas que naden una hora antes o una hora después de la marea baja o marea alta cuando las aguas están generalmente más tranquilas. (Pero las condiciones pueden variar de una playa a otra).

Ríos

Los tubos y otras actividades son populares en los ríos. Pero las corrientes rápidas y los obstáculos debajo de la superficie o los escombros pueden ser peligrosos.

Werneth dijo que investigues el río antes de entrar.

Embarcaciones personales abrazan la costa en Blue Marsh Lake cerca de Reading, Pensilvania. En ese estado, necesitas un Certificado de educación en seguridad de navegación en su posesión para operar uno. La Guardia Costera de EE.UU. dice que debe usar chalecos salvavidas que protejan el torso mientras conduce uno. Además, no saltes las estelas y no bebas alcohol antes de operar. (Ben Hasty/MediaNews Group/Reading Eagle/Getty Images)

Lagos y estanques

Las plácidas aguas de los lagos y estanques pueden adormecer a los zancudos y bañistas con una falsa sensación de seguridad. Los desniveles bruscos y repentinos y los escombros bajo el agua pueden asustar o enredar a las personas, dijo Werneth, lo que provoca pánico y ahogamiento. Dijo que entrara con un compañero de natación.

Bucear solo en las áreas designadas. La USLA dice que entres en aguas desconocidas con los pies primero para evitar golpearse la cabeza. Los nadadores no deben adentrarse en áreas por las que pasen veloces embarcaciones y embarcaciones personales.

Piscinas

La Alianza Nacional para la Prevención del Ahogamiento tiene este consejo para los propietarios de piscinas: “cercas de cuatro lados con puertas que se cierran solas, alarmas para puertas y ventanas y cubiertas de seguridad pueden ayudar a garantizar que los niños no lleguen al agua sin supervisión”.

E incluso si sus hijos saben nadar, los adultos deben mantener una vigilancia cuidadosa. Mantén los dispositivos de flotación a mano.

Escasez de salvavidas a nivel nacional

Un salvavidas observa a los visitantes nadar en el parque acuático Raging Waters Sacramento en Cal Expo en Sacramento, California. Hay escasez de guardias este año, así que debes estar más atento. (David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images)

Bernard Fisher, director de salud y seguridad de la Asociación Estadounidense de Salvavidas, advirtió sobre una escasez crítica de salvavidas este verano.

Werneth dijo que el mensaje del grupo siempre ha sido “nadar frente a un salvavidas”. Pero dijo que la realidad de la escasez está provocando una nueva: “Aprende a nadar, Estados Unidos”.

“Queremos que la gente se proteja a sí misma. Designa a alguien de tu familia para que sea un vigilante del agua. Haz que esa persona aprenda primeros auxilios”.

Y si alguien no puede nadar y todavía quiere andar por el agua, “ponle un chaleco salvavidas. Eso hará la diferencia”.

Operación Rescate

En 2017, en esa playa de Florida, la tarea de Werneth era abrumadora. Pero tenía la cabeza fría, décadas de experiencia y, por fortuna, un segundo ayudante experimentado disponible que luego supo que era de la Fuerza Aérea.

“Él solo estaba sacando a la gente incluso antes de que yo llegara ahí… Ese tipo de la Fuerza Aérea estaba regresando con uno. Vi que tenía uno que estaba quedando inconsciente e inmediatamente salté al agua, nadé, agarré a la persona inconsciente y la saqué”.

La salvó de ahogarse y se enamoraron

Werneth supone que estaban a unos 45 metros y recuerda que terminaron sacando del agua a cinco adolescentes varones. Ni siquiera estaban en traje de baño, dijo Werneth, lo que lo llevó a pensar que fue una decisión repentina entrar al océano.

¿Habría muerto el grupo sin el rescate que lo dejó exhausto?

“Les aseguro que todos habrían muerto… Estas personas iban a ayudarse entre sí y eso provocó una reacción en cadena. No entren al agua para ayudar a nadie sin un dispositivo de flotación”, dijo.

“Fue el momento perfecto en que me presenté y estaba ahí para ayudar a esos muchachos”. Todo porque el auto de la familia se había averiado. Pero no todos pueden confiar en la suerte.

Al final, necesitas “confianza en el agua”, adquirida por la experiencia y el respeto por el agua.

“El miedo es lo que genera el pánico que genera el ahogamiento”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.