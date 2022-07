Renuncia en Argentina el ministro de Economía Martín Guzmán

Alejandra Ramos

(CNN Español) — Martín Guzmán renunció este sábado a su cargo como ministro de Economía de Argentina, así lo informó en su cuenta de Twitter.

En un extenso texto de 7 páginas, Guzmán indicó que al asumir su cargo el país “se encontraba sumida en una profunda crisis económica, social y de deuda, y a ello se le agregó primero una pandemia global y luego la actual guerra de Ucrania”.

Y agregó que “la primera vez que le hablé a la Argentina como ministro de Economía de la Nación, conté que nuestro objetivo era tranquilizar la economía. Puede que a varios ese concepto no les genere demasiado entusiasmo, pero a mí siempre me pareció (y me parece) que tranquilizar la economía constituiría una verdadera épica”.

Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana. pic.twitter.com/rJQ5w0argQ — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) July 2, 2022

Guzmán terminó su texto de renuncia diciendo que “con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una patria más justa, libre y soberana”.

Por el momento, el presidente Alberto Fernández no se ha pronunciado sobre esta dimisión.

